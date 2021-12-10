660 килограммов наркотиков изъяли полицейские Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - 660 кг наркотиков изъяли полицейские Алматинской области за 11 месяцев, МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

По итогам 11 месяцев на территории Алматинской области выявлено 422 уголовных правонарушения, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. В том числе 74 факта сбыта и 29 фактов хранения наркотических средств в особо крупном размере. Работая в сельской местности, борцы с наркопреступностью уничтожили 15 наркопосевов. Возбуждены уголовные дела.

Также стражи порядка выявили 100 фактов немедицинского потребления наркотических средств. Задокументировано 184 факта хранения наркотических средств в небольшом и крупном размере. В общей сложности из незаконного оборота изъято 660,8 кг различных наркотических средств. В том числе 336 гр героина, 592,6 кг марихуаны, 50,8 кг гашиша и 13,8 кг «синтетики».