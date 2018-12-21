66 видеоуроков казахстанских педагогов признали лучшими в республике

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Педагогов-победителей республиканского конкурса «Панорама педагогических идей» наградил в Алматы министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во исполнение Послания Главы государства и по поручению МОН РК АО «НЦПК «Өрлеу» организовало и провело республиканский конкурс видеоуроков и видеолекций для организаций дошкольного, среднего, дополнительного, технического и профессионального, высшего образования «Панорама педагогических идей».

«Конкурсный проект такого масштаба в системе образования Казахстана реализован впервые. Впервые все педагоги страны, от дошкольных до вузовских, получили право голоса, возможность рассказать о своем опыте, доказать его ценность и вдохновиться новыми идеями.

Конкурс состоял из двух этапов: регионального и республиканского. В региональном этапе приняли участие 2 750 педагогов со всей страны. Ко второму, республиканскому, было представлено 940 видеоуроков, из них 66 в 22 номинациях стали победителями», - рассказали в АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу».

Победителей конкурса наградил в Алматы лично министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев. Он отметил высокую важность и значимость конкурса для сферы образования и повышения квалификации педагогов, поблагодарил всех участников и вручил награды победителям, занявшим первые места. Награды за вторые места вручила Герой труда Казахстана, ветеран педагогического труда Аягуль Миразова. Участников, занявших третьи места, с победой поздравила председатель правления АО «НЦПК «Өрлеу» Гульнас Ахметова.



Благодаря республиканскому конкурсу «Панорама педагогических идей» выявлен, изучен и распространен лучший опыт учителей республики, а также создана на образовательном канале АО «НЦПК «Өрлеу» в YouTube единая база видеоуроков https://www.youtube.com/channel/UCXC-idU18buI-_kCBLU16-g, которая станет надежным помощником и начинающему, и опытному учителю. Сегодня на канале размещено более 1500 фильмов, а его аудитория насчитывает более 32 тыс подписчиков, и с каждым днём количество подписчиков на странице возрастает.





