66 прибывших из Китая госпитализировали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане продолжается мониторинг прибывших из Китая пассажиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Продолжается мониторинг наших и иностранных граждан, приехавших из Китая после 6 января. Охвачены мониторингом 81%. Как и всю эту неделю, речь идет только о тех, кто после 6 января приехал из Китая, а не о всех с температурой. На 31 января госпитализировано в изолированных блоках 66 человек с температурой и жалобами, острой респираторной вирусной инфекцией. В стационарах остается 41, выписано 25», - сообщила ведущий инфекционист РК, доктор медицинских наук Динагуль Баешева на брифинге для журналистов.

Она уточнила, что пробы всех госпитализированных отправляются для дополнительного контроля в Национальный научный центр особо опасных инфекций в городе Алматы, где освоена методика по полимеразной цепной реакции (ПРЦ) и диагностике нового штамма коронавируса.

«Национальный центр экспертизы проводит лабораторные исследования людей, которые подозреваются на носительство вируса, в том числе коронавируса. Исследования проводятся во всех вирусологических лабораториях областных центров республики и городов республиканского значения», - добавила главный инфекционист.