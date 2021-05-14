66 предприятий в Кызылорде работают в рамках проекта Ashyq

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – В Кызылординской области программа Ashyq показывает свои результаты. Сейчас в регионе 66 объектов подключились к проекту, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Участниками проекта в регионе стали 11 компьютерных клубов, два бассейна, два СПА-центра, одна сауна, один боулинг центр, два кинотеатра, два бильярдных центров, два фитнес зала и 43 объектов общественного питания.

Приложение получило спрос не только в области, но и в районах. Например, в Шиелинском районе работают три объекта, в Казалинском и Аральском районах по одному предприятию.

«В области с 26 апреля заработала программа Ashyq. В управление санитарно-эпидемиологического контроля Кызылординской области от предприятий поступила информация о том, что выявлены 5 человек с желтым статусом и один человек с красным статусом. Их выявили при входе в кинотеатр и кафе», – сообщили в ведомстве.

В отношении указанных лиц вышло постановление о недопущении нарушения правила 14-дневной карантинной изоляции. При повторном нарушении таких карантинных требований в отношении виновных лиц будут приниматься соответствующие меры.