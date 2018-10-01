66 новых скважин пробурят на Тенгизе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На Тенгизском нефтегазовом месторождении, расположенном в Атырауской области, ожидается реализация проекта NERP (North East Ring Project) с бюджетом в 5 млрд долларов США, будет пробурено 66 новых скважин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На Тенгизе ожидается реализация проекта NERP с бюджетом в 5 млрд долларов США. Будут пробурены 66 новых скважин. Для участников отрасли важно быть вовлеченными в эти проекты», - сказал председатель президиума Союза нефтесервисных компаний Казахстана Рашид Жаксылыков на пресс-конференции в СЦК.

Кроме того, он сообщил, что в рамках реализации проекта будущего расширения - Проекта управления устьевым давлением (ПБР-ПУУД) в ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО) было трудоустроено более чем 42 тысяч граждан Казахстана. При этом в первой половине 2018 года ТШО приобрел товаров и услуг казахстанских поставщиков на сумму более 1,5 млрд долларов США, включая более 936 млн долларов США - в рамках ПБР-ПУУД.

Автор: Гульмира Сарбасова