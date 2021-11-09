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66% населения вакцинировано от COVID-19 в Атырауской области

9 Ноября 2021 13:20
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66% населения вакцинировано от COVID-19 в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В регионе, где продолжается массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции, прививки получили 66% подлежащего вакцинации населения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день I компонентом вакцин от COVID-19 привито 243 085 человек. Это составляет 66% от общего числа населения области, подлежащего вакцинации. II компонентом вакцин привит 220 341 человек, что составляет 60% подлежащих вакцинации.

Самый высокий показатель охвата по вакцинации в регионе - 67,3% - в городе Атырау и 62,4% - в Кызылкогинском районе.

Самый низкий показатель по вакцинации - 54,7% - наблюдается в Махамбетском районе, и 37,1% - в Жылыойском районе.

Как ранее сообщалось, 165 человек продолжают лечиться от КВИ в инфекционных стационарах Атырауской области.


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#Атырауская область   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Виктор Сутягин

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