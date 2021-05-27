КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 66-летняя пенсионерка погибла в пожаре в Акмолинской области. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник управления государственного пожарного контроля Думан Далешов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, за истекший пожароопасный период в области зарегистрировано 24 лесных пожара и 20 случаев возгорания. Количество пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось в шесть раз, на 15% увеличилось возгорания травостоя. Это наглядно показывает, что к решению вопросов предупреждения и ликвидации лесостепных пожаров необходимо готовиться заблаговременно.

Чаще всего пожары случаются из-за оставленных без присмотра костров, брошенных окурков и спичек, искр из глушителей транспортных средств, выжигания травы, осколков стекла, что срабатывают как линзы. Гораздо реже их причиной являются грозовые разряды и самовозгорания.

«Департаментом проводятся проверки в области пожарной безопасности мест летнего отдыха детей и подростков, а также пансионатов и санаториев, находящихся на опасных территориях и лесных массивах, которые до конца мая будут завершены. Мобильными группами при выявлении нарушений требований пожарной безопасности и санитарных правил в лесах, а также за сжигание отходов и сухой растительности, виновные лица будут привлекаться к административной ответственности по статьям 336 и 367 Кодекса об административных правонарушения Республики Казахстан», - отметил Д. Далешов

Как добавил спикер, 26 мая в 07.45 в селе Макинка района Биржан сал произошел пожар в частном жилом доме на площади 100 кв. м. В ходе тушения пожара сотрудниками ДЧС был обнаружен обгоревший труп 66-летней хозяйки дома. Для установления причин пожара назначены испытательно-пожарная лаборатория и СМЭ. о предварительной причине – произошло короткое замыкание.

«С погибшей в апреле текущего года проводилась профилактическая беседа по разъяснению правил пожарной безопасности в быту», – добавил Д. Далешов.



