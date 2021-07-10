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    03:00, 10 Июль 2021 | GMT +6

    66-летний актюбинец ранил ножом свою супругу

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 66-летний актюбинец нанес ножевые ранения своей супруге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    4 июля между супругами-пенсионерами произошла ссора, в ходе которой 66-летний глава семейства нанес ножевое ранение 60-летней супруге. Потерпевшая была доставлена в АМЦ с ножевым ранением в брюшную полость.

    По данному факту проводится досудебное расследование по ст.106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до восьми лет либо лишение свободы на тот же срок.

    Назначена судебно-медицинская экспертиза.

    С начала года в сфере семейно-бытовых отношений зарегистрировано 17 преступлений. Одной из мер предупреждения бытового насилия является вынесение защитных предписаний и установление особых требований к поведению правонарушителя. Участковыми инспекторами полиции вынесено 2590 защитных предписаний, судами установлено 701 особое требование к поведению правонарушителей, в том числе в отношении 564 правонарушителей установлен запрет на употребление алкогольных напитков.

    Вместе с тем, по ст.73 КоАП за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений к административной ответственности привлечено 923 граждан. За нарушение защитного предписания к административной ответственности привлечено 114 лиц.

    Теги:
    Борьба с преступностью Происшествия Правоохранительные органы Актюбинская область
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