66-летний актюбинец ранил ножом свою супругу

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 66-летний актюбинец нанес ножевые ранения своей супруге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

4 июля между супругами-пенсионерами произошла ссора, в ходе которой 66-летний глава семейства нанес ножевое ранение 60-летней супруге. Потерпевшая была доставлена в АМЦ с ножевым ранением в брюшную полость.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст.106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до восьми лет либо лишение свободы на тот же срок.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

С начала года в сфере семейно-бытовых отношений зарегистрировано 17 преступлений. Одной из мер предупреждения бытового насилия является вынесение защитных предписаний и установление особых требований к поведению правонарушителя. Участковыми инспекторами полиции вынесено 2590 защитных предписаний, судами установлено 701 особое требование к поведению правонарушителей, в том числе в отношении 564 правонарушителей установлен запрет на употребление алкогольных напитков.

Вместе с тем, по ст.73 КоАП за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений к административной ответственности привлечено 923 граждан. За нарушение защитного предписания к административной ответственности привлечено 114 лиц.