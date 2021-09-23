РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:09, 22 Сентябрь 2021 | GMT +6

    66 кг раков изъяли у браконьера в ВКО

    None
    None
    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 66 кг раков изъяли у браконьера полицейские ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    16 сентября в 18:08 часов на автодороге «Алматы-Усть-Каменогорск» при патрулировании трассы экипажем ПА 433 батальона патрульной полиции ДП ВКО в составе Ерзата Нурдыбаева, Айдына Советханова и Асета Кизатова был остановлен автомобиль Mitsubishi под управлением 45-летнего мужчины, в салоне которого было обнаружено пять мешков раков общим весом 66 кг.

    Нанесенный ущерб государству составил более 230 тысяч тенге. На перевозимый груз отсутствовали соответствующие документы. Мужчина пояснил, что выловил их на озере Шыбындыколь Уланского района для личного потребления. Собранный материал направлен в Зайсан-Иртышскую межобластную бассейновую инспекцию рыбного хозяйства для привлечения к ответственности.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    00:29, 02 Октябрь 2023
    Палаты дневного стационара появятся в акмолинском СИЗО
    00:03, 02 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются в Казахстане 2 октября
    Сегодня, 23:23
    Милад Карими завоевал олимпийскую лицензию в Париж
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!