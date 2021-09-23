66 кг раков изъяли у браконьера в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 66 кг раков изъяли у браконьера полицейские ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

16 сентября в 18:08 часов на автодороге «Алматы-Усть-Каменогорск» при патрулировании трассы экипажем ПА 433 батальона патрульной полиции ДП ВКО в составе Ерзата Нурдыбаева, Айдына Советханова и Асета Кизатова был остановлен автомобиль Mitsubishi под управлением 45-летнего мужчины, в салоне которого было обнаружено пять мешков раков общим весом 66 кг.

Нанесенный ущерб государству составил более 230 тысяч тенге. На перевозимый груз отсутствовали соответствующие документы. Мужчина пояснил, что выловил их на озере Шыбындыколь Уланского района для личного потребления. Собранный материал направлен в Зайсан-Иртышскую межобластную бассейновую инспекцию рыбного хозяйства для привлечения к ответственности.