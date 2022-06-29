29 Июня 2022 16:13

66% казахстанцев среднего возраста умеют проверять достоверность информации - МЦРИАП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Свыше 318 тыс. казахстанцев обучились цифровой грамотности в 2020 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 2018 по 2020 годы казахстанцев обучили цифровой грамотности по пяти направлениям: базовые цифровые навыки, получение государственных услуг в электронном режиме, информационная безопасность и другие направления. В графике мы привели показатели трех лет. В 2019 году электронные услуги могли получать только 2,2 млн казахстанцев. В 2020 году эта цифра выросла до 7 млн. В 2021 году электронные услуги получили 13 млн человек. Это хороший показатель. Что касается зарегистрированных пользователей в eGov в 2019 году зарегистрированы только 516 тыс. человек, а в 2021 году – 6,6 млн человек», - пояснил заместитель директора департамента развития отрасли информационных технологий Министерства цифрового развития инноваций и аэрокосмической промышленности РК Даулет Душабаев.

Цифровой грамотности обучены лица в возрасте от 6 до 74 лет. В 2020 году обучено свыше 318 тыс. человек, а в 2018 году обучились около 686 тыс. человек.

«В 2020 году мы задались вопросом: насколько эффективно обучать население цифровой грамотности? Чтобы ответить на этот вопрос, сформировали три группы. Нам хотелось выработать новый подход повышения цифровой грамотности населения. Первая группа провела опрос населения, провела не менее 10 интервью, изучила международный опыт. В опросе приняли участие около 3 тыс. человек от 25 до 75 лет. Опрос состоял из 30 вопросов: можете ли вы пользоваться интернетом, умеете ли вы получать товары через телефон», - сказал Даулет Душабаев.

Результаты опроса показали, что только 40% казахстанцев в возрасте 65-70 лет умеют получать государственные услуги. На вопрос о навыках проверки надежности источников и фактов, лица в возрасте 65-75 лет ответили, что не могут проверить. Только 66% казахстанцев в возрасте от 35-40 лет ответили, что умеют проверять надежность источников и фактов.

Результаты опроса также показали, что лица в возрасте 70-75 лет не могут обезопасить персональные данные и приватность в интернете. Только 10% казахстанцев в возрасте 65-70 лет могут обезопасить персональные данные. 23% казахстанцев пожилого возраста 60-65 лет могут в режиме онлайн оформить возврат билетов на концерт.

Полученные инсайты говорят о том, что казахстанцы пользуются услугами YouTube и Google, если не знают, как получить те или иные виды услуг.