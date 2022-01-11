+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -17 °С
Алматы: -3 °С
USD 431.81 EUR 488.16
RUB 5.7 CNY 67.85
Скачать
Новости
Вся лента >>>

66 граждан оказались на улице в комендантский час за две ночи в Актау

11 Января 2022 17:07
Поделиться:
66 граждан оказались на улице в комендантский час за две ночи в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Город патрулируют усиленные наряды полиции и военнослужащих, вооруженные автоматическим оружием, на специальном автотранспорте, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на комендатуру Мангистауской области.

Новости по теме
В Байконуре введены дополнительные меры по обеспечению безопасности жителей города
Казпочта восстанавливает работу отделений, подвергшихся нападениям Студент спас ребенка и получил ранение при беспорядках в Шымкенте Главой государства предложены четкие решения - Элина Паули

Выставленные блокпосты проводят досмотр проезжающего автотранспорта, а также находящихся в нем людей.

За две прошедшие ночи выявлены 66 граждан, оказавшихся на улице в комендантский час по различным объективным причинам.

Вели себя не агрессивно, при себе имели документы, удостоверяющие личность.

Все они, в соответствии со статьей 476 КоАП РК, были предупреждены, что в случае повторного нарушения будут привлечены к административной ответственности за нарушение режима чрезвычайного положения.

Кроме того, проверены 105 автомашин, 54 из которых водворены на специальную стоянку за различные нарушения ПДД.

«Мы работаем для обеспечения безопасности в регионе, охраны жизни и здоровья граждан. Мы благодарим жителей области, которые оказали активную поддержку силам правопорядка и не допустили развития негативного сценария как в областном центре, так и по всей области», - сказал комендант Мангистауской области Жанарбек Бактыбаев.

На сегодня уже восстановлено движение маршрутных автобусов, а также возобновлено авиасообщение, аэропорт и железнодорожный вокзал работают в штатном режиме.

По-прежнему работает колл-центр по номеру 109.

Подписывайтесь на наш канал:

#Мангистауская область   #Регионы   #ЧП-2022  
Поделиться:

Автор:

Аружан Саптарова

Новости по теме
В Байконуре введены дополнительные меры по обеспечению безопасности жителей города
Казпочта восстанавливает работу отделений, подвергшихся нападениям
Студент спас ребенка и получил ранение при беспорядках в Шымкенте
Главой государства предложены четкие решения - Элина Паули
Популярное
1 О результатах спецоперации в Алматы и Алматинской области рассказали в КНБ
2 Началось заседание Мажилиса с участием Касым-Жомарта Токаева
3 Государственные новости можно читать офлайн в популярных приложениях
4 Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству принять меры по прекращению администрирования утилизационного сбора
5 Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Казахстана - Шарль Мишель
6 Призер Олимпийских игр по тяжелой атлетике обратился к казахстанцам
Читайте также
Ещё одного погибшего военного похоронили в Караганде
Сагинтай Елюбаев: Повышение качества образования – залог успешного будущего страны
О результатах спецоперации в Алматы и Алматинской области рассказали в КНБ
Началось заседание Мажилиса с участием Касым-Жомарта Токаева
Государственные новости можно читать офлайн в популярных приложениях
Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству принять меры по прекращению администрирования утилизационного сбора
Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Казахстана - Шарль Мишель
Призер Олимпийских игр по тяжелой атлетике обратился к казахстанцам
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив