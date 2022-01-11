66 граждан оказались на улице в комендантский час за две ночи в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Город патрулируют усиленные наряды полиции и военнослужащих, вооруженные автоматическим оружием, на специальном автотранспорте, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на комендатуру Мангистауской области.

Выставленные блокпосты проводят досмотр проезжающего автотранспорта, а также находящихся в нем людей.

За две прошедшие ночи выявлены 66 граждан, оказавшихся на улице в комендантский час по различным объективным причинам.

Вели себя не агрессивно, при себе имели документы, удостоверяющие личность.

Все они, в соответствии со статьей 476 КоАП РК, были предупреждены, что в случае повторного нарушения будут привлечены к административной ответственности за нарушение режима чрезвычайного положения.

Кроме того, проверены 105 автомашин, 54 из которых водворены на специальную стоянку за различные нарушения ПДД.

«Мы работаем для обеспечения безопасности в регионе, охраны жизни и здоровья граждан. Мы благодарим жителей области, которые оказали активную поддержку силам правопорядка и не допустили развития негативного сценария как в областном центре, так и по всей области», - сказал комендант Мангистауской области Жанарбек Бактыбаев.

На сегодня уже восстановлено движение маршрутных автобусов, а также возобновлено авиасообщение, аэропорт и железнодорожный вокзал работают в штатном режиме.

По-прежнему работает колл-центр по номеру 109.