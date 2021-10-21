66 фактов коррупции выявили с начала года в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Антикоррупционной службе Северо-Казахстанской области за девять месяцев зарегистрировали 74 преступления. В том числе, 66 по коррупционным фактам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первый заместитель руководителя департамента по противодействию коррупции Нурлан Жахин сообщил на брифинге, что сумма ущерба составила около 420 млн тенге. Изобличены восемь руководителей госорганов, из них двое - областного масштаба и шесть - городского и районного уровней. Осуждены 18 лиц: пятерых приговорили к лишению свободы, одного - к ограничению свободы, 12 - к штрафу.

«К примеру, в конце сентября приговором Петропавловского городского суда к семи годам лишения свободы осужден руководитель хозяйственного управления аппарата акима Северо-Казахстанской области Джумабаев. Этим же приговором к трем годам шести месяцам лишения свободы осужден его заместитель Сагдеев. Они подозревались в хищении бюджетных средств в сумме 5 млн тенге, путем заключения фиктивных договоров государственных закупок по текущему ремонту системы отопления. Кроме этого, доказана вина Джумабаева и в получении взятки в общей сумме 1 млн тенге от трех субъектов предпринимательства за беспрепятственное заключение договоров государственных закупок», - рассказал Н. Жахин.

По результатам расследования уголовных дел Антикоррупционная служба вносит представления в государственные органы и организации для устранения причин и условий коррупции. По результатам рассмотрения представлений привлечены к дисциплинарной ответственности 33 должностных лица. Из них троих освободили от занимаемой должности.

«Одним из действенных механизмов работы в борьбе с коррупцией является поощрение лиц, оказывающих содействие в противодействии коррупции. Департамент поощрил в этом году пять человек за сообщение о фактах коррупции на общую сумму в один миллион тенге», - добавил Н. Жахин.







