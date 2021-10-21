66 фактов коррупции выявили с начала года в СКО
Первый заместитель руководителя департамента по противодействию коррупции Нурлан Жахин сообщил на брифинге, что сумма ущерба составила около 420 млн тенге. Изобличены восемь руководителей госорганов, из них двое - областного масштаба и шесть - городского и районного уровней. Осуждены 18 лиц: пятерых приговорили к лишению свободы, одного - к ограничению свободы, 12 - к штрафу.
«К примеру, в конце сентября приговором Петропавловского городского суда к семи годам лишения свободы осужден руководитель хозяйственного управления аппарата акима Северо-Казахстанской области Джумабаев. Этим же приговором к трем годам шести месяцам лишения свободы осужден его заместитель Сагдеев. Они подозревались в хищении бюджетных средств в сумме 5 млн тенге, путем заключения фиктивных договоров государственных закупок по текущему ремонту системы отопления. Кроме этого, доказана вина Джумабаева и в получении взятки в общей сумме 1 млн тенге от трех субъектов предпринимательства за беспрепятственное заключение договоров государственных закупок», - рассказал Н. Жахин.
По результатам расследования уголовных дел Антикоррупционная служба вносит представления в государственные органы и организации для устранения причин и условий коррупции. По результатам рассмотрения представлений привлечены к дисциплинарной ответственности 33 должностных лица. Из них троих освободили от занимаемой должности.
«Одним из действенных механизмов работы в борьбе с коррупцией является поощрение лиц, оказывающих содействие в противодействии коррупции. Департамент поощрил в этом году пять человек за сообщение о фактах коррупции на общую сумму в один миллион тенге», - добавил Н. Жахин.