Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

66 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
22 Апреля 2023, 08:42
66 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 22 апреля лечение от коронавируса продолжают получать 1 342 человека (–1 178+ и 164 КВИ-), из них в стационарах находятся 164 пациента, на амбулаторном лечении – 1 178 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

За сутки коронавирусом в Казахстане заболели 66 человек, семеро обратились в медучреждения с признаками коронавирусной пневмонии.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 2 пациента.


Здравоохранение   Коронавирус в РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Мечтаю получить гражданство Казахстана – российский блогер Иван Червинский
Мечтаю получить гражданство Казахстана – российский блогер Иван Червинский
В Земельный кодекс РК внесены изменения
В Земельный кодекс РК внесены изменения
Марат Мурзиев назначен заместителем  акима Атырауской области
Марат Мурзиев назначен заместителем  акима Атырауской области
Как отдыхаем в мае 2023 года в Казахстане
Как отдыхаем в мае 2023 года в Казахстане
Я не виновен - Серик Кудебаев выступил с последним словом в суде
Я не виновен - Серик Кудебаев выступил с последним словом в суде
Акимы обязаны ежеквартально размещать информацию по свободным земельным участкам - Высшая аудиторская палата
Акимы обязаны ежеквартально размещать информацию по свободным земельным участкам - Высшая аудиторская палата
Ушла из жизни супруга Олжаса Сулейменова
Ушла из жизни супруга Олжаса Сулейменова
Какую поддержку получают отечественные компании в привлечении зарубежных инвестиций
Какую поддержку получают отечественные компании в привлечении зарубежных инвестиций
Проект «Зеленый водород» особенный с точки зрения задела на будущее — Kazakh invest
Проект «Зеленый водород» особенный с точки зрения задела на будущее — Kazakh invest