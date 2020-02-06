66 человек за сутки вызволили из снежных заносов в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки зарегистрировали восемь снежных заносов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Нестабильная погода продолжает преподносить сюрпризы жителям области. Пятого февраля в Петропавловске столбик термометра поднимался до плюс трех градусов. Вечером внезапно похолодало и началась метель.

Непогода застала врасплох водителей и пассажиров на загородных трассах. По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, на автодорогах Кызылжарского, Мамлютского, Жамбылского, имени Г. Мусрепова, Айыртауского, Шал акына и Мамлютского районов в снежных заносах оказались 25 единиц техники и 66 человек.

« По всем случаям были немедленно приняты меры реагирования. Автотранспорт с людьми освободили из заносов и эвакуировали на расчищенные участки дорог. При проведении аварийно-спасательных работ задействовали 14 единиц инженерной техники и 16 человек личного состава. Погибших и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе.

Очевидно, что в ближайший месяц работы у спасателей меньше не будет. По прогнозам синоптиков, февраль в области будет снежным. И как показывает практика, всегда найдутся люди, игнорирующие предупреждения службы 112.