Новости
66 человек выздоровели от КВИ
28 Мая 2020 18:40
Поделиться:
город Алматы - 28,
город Нур-Султан - 11,
город Шымкент - 3,
Жамбылская область - 3,
Карагандинская область - 8,
Костанайская область - 2,
Туркестанская область - 10,
Мангистауская область - 1.
Итого выздоровевших в Казахстане - 4893:
г. Нур-Султан – 1029
г. Алматы – 1373
г. Шымкент – 244
Акмолинская область – 106
Актюбинская область – 176
Алматинская область – 180
Атырауская область – 279
Восточно-Казахстанская область – 51
Жамбылская область – 176
Западно-Казахстанская область – 269
Карагандинская область – 217
Костанайская область – 62
Кызылординская область – 233
Мангистауская область – 116
Павлодарская область – 148
Северо-Казахстанская область – 35
Туркестанская область – 199
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047