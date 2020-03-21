66 человек эвакуировали после сообщения о бомбе в акмолинской больнице
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области разыскивается мужчина, «заминировавший» больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 21 марта в 18:15 в полицию поступило телефонное сообщение фельдшера станции скорой помощи Зерендинской районной больницы. Как оказалось, на пульт «103» позвонил мужчина и сообщил, что в больнице находится бомба и через час она взорвется.
«На место происшествия незамедлительно прибыл начальник департамента полиции генерал-майор Арманбек Баймурзин, представители местных исполнительных органов и прокуратуры Зерендинского района, следственно – оперативная группа, оповещены другие специальные службы. Сотрудниками полиции была проведена эвакуация медицинского персонала и пациентов, всего 66 человек, оцеплена территория медицинского учреждения», - рассказали в полиции.
Однако саперами-взрывотехниками взрывное устройство не обнаружено. После тщательной проверки здания эвакуированные граждане были возвращены на свои рабочие места и в палаты.
Как добавили в ведомстве, по факту возбуждено досудебное производство по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», продолжаются поиски автора ложного сообщения.
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