66 акимов и глав отделов ЖКХ наказали за неубранные свалки в Акмолинской области

В 2026 году за несвоевременное принятие мер по ликвидации выявленных несанкционированных мест размещения отходов к административной ответственности были привлечены 66 должностных лиц, передает корреспондент агентства Kazinfrom.

По словам главного специалиста департамента экологии по Акмолинской области Нурбека Хамитова, экологами совместно с местными исполнительными органами принимаются меры по выявлению несанкционированных мест размещения отходов, организации их ликвидации и контролю за своевременностью принятия соответствующих мер.

— В рамках космического мониторинга, проводимого АО НК «Қазақстан Ғарыш Сапары», ежегодно осуществляется выявление несанкционированных мест размещения отходов на территории области. Проведение такого мониторинга позволяет своевременно устанавливать факты несанкционированного размещения отходов и принимать необходимые меры по их устранению, — отметил спикер.

В 2026 году на территории Акмолинской области по результатам космического мониторинга выявлено 273 несанкционированных места размещения отходов.

Местными исполнительными органами была организована работа по их ликвидации. Согласно представленным сведениям, на сегодняшний день ликвидировано 236 несанкционированных мест размещения отходов, что составляет 86% от общего количества выявленных объектов.

— Проводимая работа позволяет не только привести территории в надлежащее санитарное состояние, но и предотвратить дальнейшее накопление отходов, загрязнение земельных участков и негативное воздействие на окружающую среду. Особое внимание уделяется вопросу ответственности должностных лиц за несвоевременное принятие мер по ликвидации выявленных несанкционированных мест размещения отходов. В 2026 году к административной ответственности по ч.1 ст. 324 КоАП РК привлечено 66 должностных лиц, в том числе акимы сельских округов и руководители отделов жилищно-коммунального хозяйства, — пояснил Нурбек Хамитов.

Не менее важной задачей остается предупреждение повторного образования свалок, обеспечение своевременного вывоза отходов и соблюдение требований законодательства в сфере обращения с отходами, поэтому работа в этом направлении продолжается.

Ранее 53 несанкционированные свалки ликвидировали в Кызылординской области.