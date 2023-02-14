Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

66,2 млрд тенге составил объем инвестиционных доходов ЕНПФ с начала года

14 Февраля 2023, 11:36
66,2 млрд тенге составил объем инвестиционных доходов ЕНПФ с начала года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пенсионные активы ЕНПФ на конец января текущего года составили 14,8 трлн тенге, увеличившись с начала года на 224 млрд тенге или 1,5%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Объем инвестиционного дохода с начала текущего года составил 66,2 млрд тенге, пенсионных взносов – 156,1 млрд тенге, пенсионных выплат – 21,0 млрд тенге, досрочных изъятий – 11,4 млрд тенге», - сказал заместитель председателя Нацбанка РК Берик Шолпанкулов на заседании Правительства.

Он также добавил, что накопленная доходность пенсионных активов с момента консолидации составила 116,9% при накопленной инфляции 116,1%.

Ранее в Нацбанке отметили улучшение деловой активности в Казахстане.


Новости по теме
Инвестиции в сфере АПК увеличились сразу на треть за год
Индекс деловой активности начал расти в Казахстане
Замедление инфляции в Казахстане ожидает Нацбанк
Теги:
Читайте также
Обязательные требования в сфере обращения цифровых активов вводят в Казахстане
Основную причину укрепления тенге назвал эксперт
Курс доллара опустился до 431 тенге
Инвестиции в сфере АПК увеличились сразу на треть за год
Производство бензина и дизельного топлива увеличилось в Казахстане
Укрепление тенге является кратковременным явлением - эксперт
Казахстан и Узбекистан создали внешнеторговую компанию «УзКазТрейд»
Стартовал прием заявок на процедуру банкротства
Новости партнеров
Популярное
1 Укрепление тенге является кратковременным явлением - эксперт
2 Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
3 Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске
4 Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
5 Подросток погиб при падении с высоты в Атырау

Лента новостей