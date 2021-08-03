6572 человека лечатся от COVID-19 в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 6 572 человека лечатся от COVID-19 в Атырауской области. Быстрый рост заболеваемости наблюдается на Тенгизском месторождении и в Жылыойском районе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 406 заболевших коронавирусной инфекцией.

В частности, в городе Атырау подтверждено 256 случаев заражения COVID-19. В результате скрининга выявлено 64 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявлено 34 заболевших, в Индерском районе - 11, в Исатайском районе - 10, Кызылкугинском районе - 11, Курмангазинском районе - 10, в Макатском районе - 3, в Махамбетском районе - 7 человек.

Заболевание у 294 пациента с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 112 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 246 человек.

В настоящее время лечение получают: в домашних условиях 4 984 человека, в модульной больнице - 201, во второй областной больнице – 199 пациентов, во фтизиопульманологическом центре - 86, в кардиоцентре - 102, в ж/д больнице - 111 пациентов, в районных инфекционных стационарах - 412, в областной больнице - 45 пациентов, в общежитиях - 88, в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 344 человек.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «темно красной» зоне.