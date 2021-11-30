654 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 654 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Всего в стране подтверждено 971 541 случаев, из них:

в городе Нур-Султан – 108,

в городе Алматы – 34,

в городе Шымкент – 3,

в Акмолинской области – 63,

в Актюбинской области – 8,

в Алматинской области – 27,

в Атырауской области – 4,

в ВКО – 30,

в Жамбылской области – 8,

в ЗКО – 9,

в Карагандинской области – 103,

в Костанайской области – 68,

в Кызылординской области – 6,

в Мангистауской области – 3,

в Павлодарской области – 90,

в СКО – 85,

в Туркестанской области – 5.