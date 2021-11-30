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654 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
30 Ноября 2021 08:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 654 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
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Всего в стране подтверждено 971 541 случаев, из них:
в городе Нур-Султан – 108,
в городе Алматы – 34,
в городе Шымкент – 3,
в Акмолинской области – 63,
в Актюбинской области – 8,
в Алматинской области – 27,
в Атырауской области – 4,
в ВКО – 30,
в Жамбылской области – 8,
в ЗКО – 9,
в Карагандинской области – 103,
в Костанайской области – 68,
в Кызылординской области – 6,
в Мангистауской области – 3,
в Павлодарской области – 90,
в СКО – 85,
в Туркестанской области – 5.
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