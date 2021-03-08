08:02, 08 Март 2021 | GMT +6
653 новых случая коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 653 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 42,
город Алматы - 141,
город Шымкент - 8,
Акмолинская область - 68,
Актюбинская область - 13,
Алматинская область - 68,
Атырауская область - 43,
Восточно-Казахстанская область - 21,
Жамбылская область - 15,
Западно-Казахстанская область - 34,
Карагандинская область - 38,
Костанайская область - 50,
Кызылординская область - 6,
Мангыстауская область - 2,
Павлодарская область - 65,
Северо-Казахстанская область - 36,
Туркестанская область - 3.
Всего в стране выявлено 218 754 заболевших.