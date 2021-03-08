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    08:02, 08 Март 2021 | GMT +6

    653 новых случая коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 653 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 42,

    город Алматы - 141,

    город Шымкент - 8,

    Акмолинская область - 68,

    Актюбинская область - 13,

    Алматинская область - 68,

    Атырауская область - 43,

    Восточно-Казахстанская область - 21,

    Жамбылская область - 15,

    Западно-Казахстанская область - 34,

    Карагандинская область - 38,

    Костанайская область - 50,

    Кызылординская область - 6,

    Мангыстауская область - 2,

    Павлодарская область - 65,

    Северо-Казахстанская область - 36,

    Туркестанская область - 3.

    Всего в стране выявлено 218 754 заболевших.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Общество Статистика
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