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6521 заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане

24 Июля 2021 08:04
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6521 заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 6521 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 6521 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1522,

город Алматы - 1080,

город Шымкент - 507,

Акмолинская область - 193,

Актюбинская область - 250,

Алматинская область - 220,

Атырауская область - 446,

Восточно-Казахстанская область - 101,

Жамбылская область - 108,

Западно-Казахстанская область - 309,

Карагандинская область - 750,

Костанайская область - 167,

Кызылординская область - 170,

Мангистауская область - 255,

Павлодарская область - 211,

Северо-Казахстанская область - 123,

Туркестанская область - 109.

Всего в стране выявлено 522638 заболевших.


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#Здравоохранение   #Статистика   #Коронавирус в РК  
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