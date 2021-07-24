-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:35
-
6521 заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 6521 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 6521 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1522,
город Алматы - 1080,
город Шымкент - 507,
Акмолинская область - 193,
Актюбинская область - 250,
Алматинская область - 220,
Атырауская область - 446,
Восточно-Казахстанская область - 101,
Жамбылская область - 108,
Западно-Казахстанская область - 309,
Карагандинская область - 750,
Костанайская область - 167,
Кызылординская область - 170,
Мангистауская область - 255,
Павлодарская область - 211,
Северо-Казахстанская область - 123,
Туркестанская область - 109.
Всего в стране выявлено 522638 заболевших.
- 225 случаев пневмонии с признаками коронавируса зафиксировали в Казахстане
- 1 325 пациентов с коронавирусом - в тяжелом состоянии
- 2802 казахстанца выздоровели от коронавируса
- Ужесточение карантина: как будут работать столичные фитнес-центры, салоны красоты
- Италия введет санпропуска
- Режим работы кафе и ресторанов сократят в Нур-Султане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана