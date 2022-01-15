650 новых мест для дошколят появилось в частных детсадах Караганды по госзаказу

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Частные дошкольные учреждения Караганды готовы принять 650 малышей в возрасте от 1 года до 6 лет. Обучение и воспитание дошколят будет проводиться по государственному заказу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации Отдела образования Караганды, новые места открыты в следующих дошкольных учреждениях: 40 мест в «Teddy» (ул. Муканова, 63), 90 мест в «Балдырғандар әлемі» (ул. Аманжолова, 94), 42 места в «Ayala kz» (ул. Куанышпаева, 18), 60 мест в «Ступенях-2» (пр. Шахтёров, 32), 60 мест в «Baby club-3» (15 мкр-н, дом 8). Также госзаказом обеспечено ещё 56 действующих частных дошкольных организаций. Направления в сады можно получить в системе indigo-kargoo.e-orda.kz .

Всего в Карагандинской области 514 дошкольных учреждений. По данным системы indigo-kargoo.e-orda.kz (по состоянию на декабрь 2021 года), в них около 6 709 свободных мест. При этом в общей очереди в детские сады по области стоят около 20 тысяч малышей. Большинство из них новорождённые и дети до двух лет.

«Сегодня дошкольные учреждения региона не заполнены на полную проектную мощность. В Караганде, к примеру, свободны 1 242 места. В Темиртау – 766 мест, в Абайском районе – 673. В основном свободные места в младших и средних группах. Мы связываем это с пандемией. До нее у нас почти во всех садах была полная загрузка», – говорит главный специалист Управления образования Карагандинской области Асель Таукенова.

Стоит отметить, что в Карагандинской области в этом году планируется ввести в эксплуатацию два детских сада в Жезказгане и Сатпаеве. Их строительство финансируется из бюджета. В общей сложности в них будет 640 мест.

В областном центре должны открыться три частных дошкольных учреждения на 300 мест. В Сарани и Бухар-Жырауском районе появятся новые места в государственных и частных садах за счет расширения имеющихся площадей.

Также новые сады должны открыться в Темиртау, Шахтинске, Шетском и Каркаралинском районах. Всего пять частных дошкольных учреждений.

За счет реорганизации действующего объекта в Абайском районе заработает мини-центр на 50 мест.

В частных дошкольных учреждениях Жанаарки и Жезказгана появятся 88 дополнительных мест.



