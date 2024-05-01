650 гвардейцев продолжают оказывать помощь в Атырауской области жителям затопленных районов

Ситуация в Атырауской области находится на постоянном контроле компетентных органов – постоянно проводится мониторинг уровня воды в реке Жайык (Урал). В целях ликвидации половодья спасатели, сотрудники полиции и гвардейцы проводят противопаводковые мероприятия. Не исключен приход вновь большой воды в Атыраускую область, тем самым в регионе сохраняется угроза второй волны паводков. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

Как сообщили в ведомстве, по приказу министра внутренних дел Ержана Саденова силами и средствами органов внутренних дел и Национальной гвардии осуществляется выполнение задачи по противопаводковым мероприятиям в Атырауской области.

- Так, на сегодня в регионе привлечены около 700 военнослужащих из воинских частей – 5546 (г. Атырау) и 5451 (г. Караганда). Гвардейцы совместно с полицейскими и спасателями продолжают проводить противопаводковые мероприятия – заготовку и укладку мешкотар с инертными материалами, берегоукрепительные работы водоемов и эвакуацию людей. Кроме того, более 150 атырауских военнослужащих с утра и до вечера участвуют в противопаводковых мероприятиях в поселке Еркинкала, удаленность от пункта постоянной дислокации составляет 22 км; мкр-н Рембаза, 12 км и поселок Дамбы, что в 32 км от воинской части. Также около 20 солдат атырауского полка занимается разгрузкой-погрузкой постоянно прибывающей гуманитарной помощи, - сообщили в Нацгвардии.

Фото: Нацгвардия РК

В то же время карагандинские гвардейцы участвуют в берегоукрепительных работах, заготовке и укладке мешкотар – поселке Ракуша, в микрорайонах Атырау-Мост-Алиева, Балыкша, Кок-Арна-Рыбзавод, Жанаталап, Канал Рыбоходка, трасса Атырау-Индер-Бесікті, Суарнасы-Центр, ФОК. Охрана общественного порядка на территории города Кульсары также обеспечивается гвардейцами из воинской части 5451, военнослужащие в две смены несут патрульно-постовую службу.

- Личный состав воинских частей – 5517 (г. Уральск) и 6655 (г. Актобе) в количестве 400 военнослужащих несет патрульно-постовую службу в своих регионах. Гвардейцы днем и ночью находятся на подтопленных территориях – в целях безопасности солдаты не пропускают граждан к затопленным домам. К ним в помощь придано воздушное судно Национальной гвардии – вертолет Ми-171Е, - пояснили в Нацгвардии.

В целом, с начала противопаводковых мероприятий в затопленных регионах для предотвращения и ликвидации последствий были задействованы свыше 3000 гвардейцев. Ими используется 120 единиц автомобильной техники и 6 воздушных судов, эвакуирован 1781 человек, произведено берегоукрепительных работ протяженностью более 115 км, заготовлено и уложено 1 миллион 463,5 тысяч мешкотар, доставлено в места паводков более 160 тонн гуманитарного груза и разгружено гвардейцами 2300 тонн гумпомощи.