650 аптек наказали в Казахстане за продажу лекарств по завышенным ценам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 650 аптек наказали за завышение цена на лекарства, передает МИА «Казинформ»со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

«По поручению Главы Государства правоохранительными органами проводится работа по выявлению фактов незаконного оборота лекарственных средств, их подделки, а также реализации их по завышенным ценам. В целях обеспечения эффективности этой работы во всех регионах под руководством прокуроров созданы рабочие группы из числа сотрудников Службы экономических расследований, полиции, государственных доходов и контроля качества за безопасностью товаров и услуг», - сообщили в пресс-службе.

Проведенными рейдами выявлены факты продажи лекарств по завышенным ценам 650 аптеками.

Отмечается, Алматы выявлен цех по изготовлению поддельных лекарств («Цефамед», «Цераксон», «Цефтазидин», «Физиотенс») в количестве 60 тыс. шт., используемые при лечении от короновирусной инфекции.

По этому факту ведется следствие по ст.ст. 222, 262 и 323 УК РК, подозреваемые арестованы.

«Имеется факт искусственного создания дефицита лекарств (Цефтриаксон, Азитромицин, Парацетамол и др. при их наличии) и их реализации по завышенным ценам из подсобного помещения одной из столичных аптек (без сертификата и фискальных чеков). Из указанной аптеки изъято 2811 упаковок препаратов на общую сумму 1,7 млн тенге», - говорится в сообщении.

В Западно-Казахстанской области на границе с Российской Федерацией пресечен незаконный ввоз 5342 упаковок и 3160 ампул различных лекарственных средств без соответствующих документов, а также 2 тыс. медицинских изделий на сумму свыше 10 млн. тенге.

Судом виновное лицо подвергнуто штрафу на сумму 277 тыс. тенге с конфискацией лекарственных средств в доход государства. Препараты и медицинские изделия переданы в Управление здравоохранения.

«В целом по итогам проверочных мероприятий к административной ответственности привлечено 694 лица, из незаконного оборота предварительно изъято более 400 тыс. упаковок медпрепаратов и изделий медицинского назначения на общую сумму порядка 770 млн. тенге. По фактам, где имеется крупный ущерб, проводятся досудебные расследования», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, проверочные мероприятия продолжаются. Органы прокуратуры обеспечивают законность при принятии мер за нарушение санитарно-эпидемиологических требований.

«За нарушение установленных карантинных ограничений, в том числе масочного режима, предусмотрена ответственность по ч.1 ст.425 Кодекса об административных правонарушениях, влекущая штраф на физических лиц в размере 30 МРП. По этой статье к ответственности уже привлечено 3 467 лиц», - говорится в сообщении.