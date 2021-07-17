65 уголовных дел по подделке паспортов вакцинации и ПЦР-тестов возбуждено с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 65 уголовных дел по подделке паспортов вакцинации и ПЦР-тестов возбуждено полицией с начала года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Учитывая крайне тревожную эпидемиологическую ситуацию МВД, по поручению Главы государства, уделяется особое внимание всем преступным проявлениям, связанным с этим заболеванием.

Особенно активно проводится работа по выявлению подделки и использования ложных ПЦР-тестов и паспортов вакцинации, так как невакцинированные граждане имеют максимально высокий риск заразится и заражать других, создавая условия для распространения коронавируса.

В производстве следственных подразделений находилось 42 уголовных дела по статье 385 уголовного кодекса по подделке, изготовлению или сбыту ПЦР-тестов (по ст.385 ч.1 УК-23, ч.2-3, ч.3-16), из которых 39 зарегистрировано в текущем году.

По фактам подделки паспортов вакцинации в текущем году зарегистрировано 23 уголовных дела, следствие по которым продолжается.

Количество подделанных документов и число участников противозаконных действий по каждому делу разное и будет точно установлено по результатам расследования.

Органами внутренних дел проводятся различные оперативно-розыскные мероприятия по выявлению фактов продажи подложных ПЦР-справок и паспортов вакцинации. Полицейскими продолжается проверка медицинских центров, поликлиник, пунктов получения вакцин.

МВД напоминает, что за изготовление поддельного документа предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до 4 лет, а за его использование арест до 40 суток.

