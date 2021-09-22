65 тысяч доз вакцин от гриппа закуплено в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области закуплено 65 тысяч доз вакцины от сезонного гриппа, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«За счет средств местного бюджета закуплено 65 000 доз произведенной в России противогриппозной вакцины «Гриппол+». На бесплатной основе вакцину могут получить медицинские работники, часто болеющие дети старше 6 месяцев. А также дети, обучающиеся в организациях образования, дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей и дети из домов ребенка. Бесплатной вакцинация будет для получателей услуг медико-социальных учреждений (организаций), беременных на втором или третьем триместре беременности, лиц с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. Вакцинацию лучше проводить осенью, поскольку подъем заболеваемости гриппом, как правило, регистрируется между декабрем и мартом. Иммунитет формируется в течение 14 дней после вакцинации», - сообщили в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области.

Напомним, в прошлый эпидемический сезон было привито от гриппа 70 869 человек, удельный вес привитых составил 10,7% от общего числа населения области. Из них бесплатно - 60 000 человек, на платной основе - 536 человек, за счет средств работодателя - 10 333 человека. Поствакцинальных реакций не зарегистрировано.

«Лица, не входящие в уязвимую группу населения, по желанию могут получить на платной основе прививки против гриппа, которые проводятся в государственных и частных поликлиниках», - рассказали в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области.