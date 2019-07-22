65 служб поддержки пациентов работают в медорганизациях Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области в каждом учреждении здравоохранения работают службы поддержки пациентов и внутреннего контроля, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Карагандинской области.

Данные службы были созданы в 2014 году для защиты прав людей в области охраны здоровья. Специалисты следят за тем, чтобы пациентам оказывались качественные услуги и выявляют факты нарушения порядка оказания медпомощи. В службу поддержки может обратиться любой человек, если у него возникли вопросы, замечания или предложения. Анонимные жалобы не рассматриваются – специалисту нужно сообщить свои персональные данные, контактный телефон и четко изложить свой вопрос. Позвонить на «горячую линию» может сам пациент либо его законные представители.

В службу поддержки пациентов можно обратиться в случае, если вы остались недовольными качеством оказания медицинской помощи либо столкнулись с грубым отношением со стороны медицинского персонала, А также, если столкнулись с фактами вымогательства денежных средств за медицинские услуги, оказываемые в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи, и если вам нужна консультативная помощь.

Напоминаем, в соответствии со статьей 58 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 19.04.2019 г.), для проведения внутренней экспертизы в медицинской организации создается служба поддержки пациента и внутреннего контроля (аудита). Структура и состав данной службы утверждаются руководителем организации в зависимости от объема оказываемых медицинских услуг.

Службой поддержки пациента и внутреннего контроля (аудита) проводятся текущий анализ организации оказания медицинской помощи, клинической деятельности медицинской организации, выявление фактов нарушения порядка оказания медицинской помощи и стандартов, а также рассмотрение в срок, не превышающий 5 календарных дней, обращений находящихся на лечении пациентов.

По результатам проводимого аудита служба внутреннего контроля (аудита) вносит руководителю медицинской организации предложения по устранению выявленных причин и условий снижения качества оказываемых медицинских услуг.



















