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    23:00, 30 Июнь 2021 | GMT +6

    65 сельских акимов будут избираться в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В костанайской областной избирательной комиссии рассказали о предстоящих выборах сельских акимов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Городскими и районными комиссиями приняты постановления о назначении выборов в 65 сельских округах. Образованы избирательные округа, все необходимые документы опубликованы на сайтах комиссий. С 26 июня началось выдвижение кандидатов в сельские акимы. На сегодняшний день возможно выдвижение от политических партий, а также путём самовыдвижения.

    В случае отсутствия двух и более кандидатур выдвигает аким района», - сообщил председатель регионального избиркома Александр Малашко.

    Для информирования населения материалы о предстоящих выборах публикуются в печатных СМИ, на интернет-площадках.

    «Сейчас подготовка - самый ответственный момент. С 26 июня началось выдвижение кандидатов, которое продлится до 9 июля. С 15 по 27 июля будет проводиться предвыборная агитация. До 4 июля местные исполнительные органы представят списки по избирательным участкам в избиркомиссии. До 9 июля каждый избиратель вправе прийти на участок и проверить себя в списке избирателей»,- подытожил он.

    Ранее акимы сельских округов избирались депутатами региональных маслихатов. Теперь косвенные выборы заменены на прямые и граждане административных территориальных единиц могут сами выбирать акимов.

    По словам А. Малашко, это станет большим опытом и шагом вперёд в процедуре проведения крупных региональных электоральных кампаний.

    Напомним, 13 апреля в Мажилисе Парламента РК состоялась презентация проекта Конституционного закона с поправками в Конституционный закон «О выборах в Республике Казахстан».

    15 января Глава государства заявил, что после выборов акимов сельских округов можно будет перейти к выборам акимов сел. 25 мая Главой государства подписан Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».

    Также сообщалось, что 836 акимов будут избираться прямым голосованием в Казахстане.


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    Регионы Казахстана Костанайская область Выборы акимов Акимат Политика Выборы
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