65 сельских акимов будут избираться в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В костанайской областной избирательной комиссии рассказали о предстоящих выборах сельских акимов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Городскими и районными комиссиями приняты постановления о назначении выборов в 65 сельских округах. Образованы избирательные округа, все необходимые документы опубликованы на сайтах комиссий. С 26 июня началось выдвижение кандидатов в сельские акимы. На сегодняшний день возможно выдвижение от политических партий, а также путём самовыдвижения.

В случае отсутствия двух и более кандидатур выдвигает аким района», - сообщил председатель регионального избиркома Александр Малашко.

Для информирования населения материалы о предстоящих выборах публикуются в печатных СМИ, на интернет-площадках.

«Сейчас подготовка - самый ответственный момент. С 26 июня началось выдвижение кандидатов, которое продлится до 9 июля. С 15 по 27 июля будет проводиться предвыборная агитация. До 4 июля местные исполнительные органы представят списки по избирательным участкам в избиркомиссии. До 9 июля каждый избиратель вправе прийти на участок и проверить себя в списке избирателей»,- подытожил он.

Ранее акимы сельских округов избирались депутатами региональных маслихатов. Теперь косвенные выборы заменены на прямые и граждане административных территориальных единиц могут сами выбирать акимов.

По словам А. Малашко, это станет большим опытом и шагом вперёд в процедуре проведения крупных региональных электоральных кампаний.

Напомним, 13 апреля в Мажилисе Парламента РК состоялась презентация проекта Конституционного закона с поправками в Конституционный закон «О выборах в Республике Казахстан».

15 января Глава государства заявил, что после выборов акимов сельских округов можно будет перейти к выборам акимов сел. 25 мая Главой государства подписан Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».

Также сообщалось, что 836 акимов будут избираться прямым голосованием в Казахстане.