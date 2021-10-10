65 родителей наказали за распитие спиртных напитков подростками в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске ювенальные полицейские в течение трех дней проводили рейды, направленные на профилактику преступлений и правонарушений среди подростков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, вместе с полицейскими в рейдах участвовали представители образования, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, волонтеры.

Рейды проводили в местах массового пребывания несовершеннолетних и развлекательных заведениях, проверяли съемные квартиры, кафе, компьютерные клубы, торговые дома. В первый же день рейдов стражи порядка вернули домой 13 несовершеннолетних, которые гуляли по ночному городу без сопровождения взрослых.

В школах полицейские проводили лекции и беседы на различные темы: «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних», «Правила общения с незнакомыми людьми», «Половая неприкосновенность», «Правила дорожного движения», «Ценности семьи в современном мире», «Самовольные уходы из дома и их причины».

«С начала года поставили на учет 95 неблагополучных семей. В целом, сейчас на учете в городском управлении полиции состоят 144 семьи. С ними проводится профилактическая работа. К административной ответственности привлекли 789 законных представителей, из них за распитие спиртных напитков несовершеннолетними - 65, за нахождение в увеселительных заведениях - 33, за пребывание вне жилища в ночное время – 528», - сообщила начальник отдела ювенальной полиции Петропавловска Эльмира Абушева.



