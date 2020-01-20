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65 раз нарушил Правила дорожного движения житель Атырау

20 Января 2020 01:01
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65 раз нарушил Правила дорожного движения житель Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Житель Атырау на машине с иностранным номером 65 раз нарушил Правила дорожного движения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В Атырау специальная система «Интер Цептер» ЦОУ в 2019 году зафиксировала 65 фактов нарушения ПДД водителем автомашины Toyota Camry с госномерами Республики Армения. 30-летний житель Атырау превышал скорость, пересекал «стоп-линии». В итоге к моменту, когда местонахождение машины нарушителя, не стоящей на учете, было выявлено, штрафов у него накопилось на общую сумму свыше 800 тыс. тенге», - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

В ведомстве отметили, что только в областном центре за 2019 год выявлено около 35 тыс. водителей автомобилей с иностранными госномерами, нарушившими ПДД. В отношении них были оформлены административные протоколы.

Напомним, что в первый день работы республиканской акции «Приемная на дороге» за консультациями к полицейским обратились 129 атыраусцев, владеющих машинами с иностранными номерами. Консультации давались в 66 «Приемных на дороге».


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Ключевые слова: Атырауская область, Борьба с преступностью, Транспорт, МВД РК,
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Автор:

А. Соколов

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