65 проектов по программе «Экономика простых вещей» одобрено в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы по программе «Экономика простых вещей» мерами финансовой поддержки охвачено 65 проектов. Об этом в ходе онлайн-брифинга на площадке региональной службы коммуникаций рассказал директор палаты предпринимателей города Алматы Айтуар Кошмамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этих целях на площадке Национальной палаты предпринимателей создан Проектный офис по мониторингу работы Программы льготного кредитования приоритетных проектов.

По состоянию на 5 ноября текущего года было одобрено 65 проектов на сумму 110,5 млрд тенге, в том числе уже профинансировано 54 проекта на сумму 89,9 млрд тенге. На стадии рассмотрения и сбора документов находятся 7 проектов на сумму 14,3 млрд тенге.

«Среди профинансированных проектов ТОО «Масло-Дел», которое на расширение действующего производства получило 900 млн тенге, на 400 млн тенге также на эти цели профинансировали ТОО «Центр правильного сна», а ИП «Nan dykeni #1 Хлебная лавка» профинансировали на запуск нового производства на сумму 15,3 млн тенге. На стадии рассмотрения и сбора документов находятся 7 проектов на сумму 14,3 млрд тенге. Еще одним важным направлением нашей работы является помощь казахстанским товаропроизводителям во время участия в государственных закупках»,- сказал А. Кошмамбетов.

По отраслям «Экономики простых вещей» за 9 месяцев текущего года, по данным Регионального проектного офиса в легкой промышленности, доля местного содержания составляет 67%, в мебельной промышленности - 66 %, в отрасли производства строительных материалов - 59%, в пищевой промышленности -74%, в химической промышленности - 79%, в машиностроении - 44%.

В рамках Комиссии по контролю местного содержания были созданы мобильные группы по 8 районам, которые выезжают непосредственно на объекты и проверяют факт использования в строительстве и ремонте казахстанских материалов и товаров. В состав данных групп входят сотрудники Региональной Палаты Алматы.

«На объекте «Центр адаптации несовершеннолетних», где текущий ремонт проводил подрядчик ТОО «Дамир К-Инжиниринг», были закуплены радиаторы производства Российской Федерации на сумму 2,5 млн тенге. При этом в отчете подрядчик указал сертификат казахстанского производителя радиаторов ТОО «Склад ОВ». Кроме того, подрядчик закупил лакокрасочные материалы и кафель у иностранных компаний при наличии отечественных товаропроизводителей», - отметил Айтуар Кошмамбетов.

Вместе с тем сообщается, что при палате появилась новая функция - выдача индустриального сертификата. Индустриальный сертификат - это документ, подтверждающий наличие производства, но не определяющий долю местного содержания и происхождение в конкретной партии или единице товара.

С января по октябрь текущего года палатой предпринимателей города Алматы выдано 47 индустриальных сертификатов, 355 сертификатов формы «CT-KZ» и 4782 сертификата происхождения товара на экспорт.