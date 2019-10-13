65 % пассажирских автобусов выработали технический ресурс в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – По инициативе департамента полиции ВКО в городе Усть-Каменогорске прошла встреча полицейских с представителями государственных транспортных и дорожных ведомств по вопросу состояния безопасности дорожного движения на пассажирском транспорте. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП ВКО.

В ходе встречи первый заместитель начальника ДП ВКО полковник полиции Жанболат Калетаев подчеркнул, что особую тревогу вызывают дорожно-транспортные происшествия, допущенные водителями пассажирского транспорта. В этом году зарегистрировано 51 дорожно-транспортное происшествие, в которых погибло 3, пострадали 70 человек.

На рабочей встрече было отмечено, что на состояние аварийности влияет не только низкая дисциплина водителей, но и неудовлетворительное техническое состояние самих автобусов, их изношенность, а также состояние дорог, отсутствие необходимой дорожной инфраструктуры.

Сотрудниками полиции выявлено более 425 нарушений ПДД, связанных с техническими неисправностями. К административной ответственности привлечено 135 должностных лиц и владельцев автобусных парков.

65 % автобусов, находящихся в распоряжении перевозчиков области, эксплуатируются более 8 лет, фактически выработав технический ресурс, и подлежат списанию.

Ресурс транспортных средств (автобусов) составляет 8 лет, либо 500 тысяч км пробега. Данная норма регламентируется заводом - изготовителем и указана в нормативно-технической документации транспортных средств.

Положительные сдвиги в этом направлении отмечается в городе Семее, где 84 единицы автобусов, не отвечающих требованиям правил перевозки пассажиров и багажа, сняты с линии. Существенно обновлен автопарк, через ГЧП приняты 179 новых автобусов отечественного производства.

Безопасность движения и улучшение условий дорожного движения зависит от широкого комплекса и совместных усилий всех межведомственных организации. И любое нарушение норм безопасности на дорогах зачастую приводит к тяжким трагическим последствиям.

В ходе совещания участниками были внесены предложения и идеи, направленные на повышение уровня безопасности дорожного движения в целом. В том числе в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Автобус».