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    12:21, 22 Апрель 2021 | GMT +6

    65-летний мужчина погиб в пожаре на даче в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске, в дачном обществе «Буревестник», произошел пожар в одном из домов, погиб мужчина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, на тушение пожара ушло два часа. Сгорели дом, баня и гараж, находящиеся под одной кровлей. В огне погиб 65-летний владелец дачи. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

    «Сказалось позднее сообщение и удаленность дачного общества от ближайшей пожарной части. Такие случаи редки, но они заставляют задуматься о необходимости безопасного использования печей и электрообогревательных приборов, недопустимости курения в помещении и вблизи дачных строений. Самая распространённая причина пожаров в дачных кооперативах - это сжигание травы и мусора», - отметили в пресс-службе.


    Теги:
    МЧС Северо-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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