65-летний мужчина погиб в пожаре на даче в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске, в дачном обществе «Буревестник», произошел пожар в одном из домов, погиб мужчина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, на тушение пожара ушло два часа. Сгорели дом, баня и гараж, находящиеся под одной кровлей. В огне погиб 65-летний владелец дачи. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

«Сказалось позднее сообщение и удаленность дачного общества от ближайшей пожарной части. Такие случаи редки, но они заставляют задуматься о необходимости безопасного использования печей и электрообогревательных приборов, недопустимости курения в помещении и вблизи дачных строений. Самая распространённая причина пожаров в дачных кооперативах - это сжигание травы и мусора», - отметили в пресс-службе.