65 классов находятся на карантине в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Среди педагогов Акмолинской области с начала учебного года зарегистрировано 142 случая заболевания КВИ. Только за сутки болезнь была выявлена у шести учителей и 14 школьников. Об этом на брифинге сообщила главный государственный санитарный врач Акмолинской области Айнагуль Мусина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, эпидемиологическая ситуация по заболеваемости COVID-19 в Акмолинской области остается напряженной. Так, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации по темпам распространения коронавирусной инфекции, область в настоящее время вновь находится в «красной» зоне.

«За последнюю неделю при сравнении с предыдущей отмечается рост заболеваемости в 1,6 раз - с 357 до 563 случаев, что на 206 случая больше. Высокие показатели заболеваемости в текущем месяце отмечаются в городе Кокшетау, Бурабайском районе, городе Степногорске, Аршалынском, Буландынском районах», - отметила А. Мусина.

В возрастной структуре заболеваемости лидируют пациенты в возрасте 60 лет и старше - 25%, на втором месте идут дети до 14 лет - 16,1%, далее в возрасте 50-59 лет – 15,5%, 40-49 лет – 13,3%, 30-39 лет – 13,3%, 19-29 лет – 10,8%,15-18 лет - 6,1%.

Только за последние сутки в регионе зарегистрировано 110 случаев COVID-19, прирост за сутки 0,3%.

«На сегодняшний день лечение от COVID-19 проходит 474 человека, загруженность составляет 59%. В реанимации лежат 47 пациентов, занятость реанимационных коек - 42%», - пояснила А. Мусина.

С возобновлением традиционного формата обучения в организациях образования сохраняется регистрация заболеваемости коронавирусной инфекцией среди обучающихся.

С начала учебного года в организациях среднего образования зарегистрировано 584 случая, из них 173 случая не связаны с началом учебного процесса.

«За минувшие сутки среди школьников зарегистрировано 14 случаев коронавируса. В связи с регистрацией коронавирусной инфекции в 48 учебных заведениях 65 классов переведены на дистанционное обучение. Среди педагогов зарегистрировано 142 случая заболевших КВИ с начала учебного года, только за сутки - 6 случаев. Среди детей дошкольного возраста зарегистрировано 480 случаев, за сутки - 1 случай», - пояснила главный госсанврач региона.

Кроме того, с начала учебного 2021-2022 учебного года среди студентов ССУЗ зарегистрировано 84 случая, из них 62 обучались оффлайн и 22 - онлайн. Наибольшее количество случаев зарегистрировано в высшем техническом колледже города Щучинска (13) и в Кокшетау в колледже гражданской защиты (4) и колледже Арна (5). В се обучались в оффлайн-формате. Среди студентов вузов зарегистрировано 14 случаев. По всем фактам заболевания среди учащихся и студентов проведен комплекс противоэпидемических мероприятий, контактные лица переведены на дистанционную форму обучения.