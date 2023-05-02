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65 кг наркотиков изъяли в Мангистауской области с начала года

Редактор:  
Гульмира Байзакова
2 Мая 2023, 15:17
65 кг наркотиков изъяли в Мангистауской области с начала года Фото: polisia.kz

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - 65 кг наркотиков изъяли в Мангистауской области с начала года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

С начала года в регионе выявлено 106 наркоправонарушений. Раскрыто 22 наркопреступления. Из них по сбыту наркотиков зарегистрировано 14 фактов, в отношении хранения наркотических средств в особо крупном размере заведено четыре уголовных дела. Кроме того, по статье 300 УК РК задержаны двое граждан, подозреваемых в культивировании наркосодержащих растений. Выявлено 2 факта по организации контрабанды наркотиков и наркопритона. В течение четырех месяцев стражами порядка из незаконного оборота изъято 65 кг наркотических средств. В частности, 62,2 кг марихуаны, 2 кг мефедрона, синтетических наркотических средств альфа-PVP, 379 граммов гашиша и 126 граммов опиума.

В целях профилактики наркомании и наркопреступлений на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия. В этом направлении было организовано 50 мероприятий, уничтожено 280 граффити-надписей. Также было заблокировано 35 интернет-сайтов, рекламирующих и торгующих наркотиками и их аналогами.
Мангистауская область   МВД РК   Борьба с наркотиками  
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