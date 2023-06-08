65 инвестпроектов реализуют в Акмолинской области в сфере туризма

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О том, как развивается туристическая отрасль в Акмолинской области, рассказал глава региона Ермек Маржикпаев. По словам спикера, в сфере туризма в области реализуются 65 инвестиционных проектов, за счет которых созданы 200 рабочих мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В числе основных отраслей развития экономики остается сфера туризма. На сегодняшний день мы входим в пятерку драйверов развития туризма в Казахстане. Шучинско-Боровская курортная зона является лидером в общей структуре посещения региона. Это почти 85% всех туристов, которые посещают нашу область. В курортной зоне функционируют 183 объекта с более 9 тысячами койко-мест. В прошлом году общий турпоток в курортную зону составил более 1 млн человек. В текущем году мы прогнозируем увеличение туристов до 1 млн 200 тысяч человек», - сказал Ермек Маржикпаев на брифинге в СЦК.

В текущем году в области прогнозируют увеличение туристов до 1 млн 200 тысяч человек.

«То есть, мы вырастим почти на четверть за счет реализации 65 инвестиционных проектов на 23 млрд тенге с созданием 200 рабочих мест. В том числе планируется открытие значимого объекта – городского центра с отелем в рамках первой фазы проекта курортной зоны «Akbura Resort». В этом году на развитие Щучинско-Боровской курортной зоны выделено 64, 4 млрд тенге», - добавил Ермек Маржикпаев.