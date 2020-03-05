65 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг и гибель Героя-казахстанца Астафьева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 5 марта 1945 года, шел 1353-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.

Восточно-Померанская операция . К утру 5 марта 3-й гвардейский танковый корпус город Кезлин был окончательно очищен от противника. Остатки немецкого гарнизона капитулировали. Войска левого крыла 2-го Белорусского фронта рассекли восточно-померанскую группировку противника на две части и отрезали 2-й армии противника пути отхода на запад.

5 марта Ставка Верховного Главнокомандования направила войскам 2-го Белорусского фронта директиву о разгроме восточно-померанской группировки противника и приказала временно передать из 1-го Белорусского фронта во 2-й Белорусский фронт 1-ю гвардейскую танковую армию, включив в ее состав танковую бригаду 1-й армии Войска Польского.

К исходу 5 марта войска правого крыла 1-го Белорусского фронта рассекли на части войска 11-й армии противника, окружив значительные ее силы в районе Шифельбайн, Лабес, Драмбург, Каппе. 1-я армия Войска Польского, а также на часть сил 1-й танковой и 3-й ударной армий, вели бои по уничтожению окруженного 10-го корпуса СС противника. 61-я армия заняла город Штаргард.

В течение 5 марта юго-западнее Кенигсберга наши войска в результате наступательных боев овладели населенными пунктами Коршелькен, Кумгарбен, Бенкенвальде.

Южнее и юго-западнее Данцига наши войска с боями заняли населенные пункты Визенвальд, Любихов, Штудзениц.

В Померании северо-восточнее и южнее города Кезлин наши войска, продолжая наступление, с боями заняли более 80 населенных пунктов.

Войска 1-го Белорусского фронта, продолжая наступление, 5 марта овладели городами Штаргард, Наугард, Польцин.

На территории Чехословакии западнее города Лученец советские войска, наступая в полосе Карпат, с боем овладели населенными пунктами Плешовце, Бзовска Леготка.

5 марта 1945 года погиб в бою во время штурма немецкого города Волен Герой-казахстанец Иван Астафьев.

Астафьев Иван Михеевич родился 25 декабря 1922 года в селе Усть-Таловка ныне Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области. Образование неполное среднее. Работал трактористом и комбайнером в колхозе.

В Красной Армии - с ноября 1941 года. В действующей армии - с 1942 года. Войну начал на Западном фронте пулеметчиком стрелкового подразделения. Был ранен и после излечения в госпитале направлен в школу танкистов. По окончании назначен механиком-водителем в танковую часть.

В 1944 году Астафьев в числе первых на 1-м Белорусском фронте вывел свой танк к государственной границе. Осенью 1944 года направлен в самоходный артиллерийский полк.

Механик-водитель 369-го гвардейского Люблинского самоходного артиллерийского полка (9-й гвардейский танковый корпус, 2-я гвардейская танковая армия, 1-й Белорусский фронт) гвардии старший сержант Астафьев отличился в боях на территории Польши.

Особенно ожесточенными были бои за город Сохачев. 17 января 1945 года экипаж одним из первых ворвался в город. Батарея сорок часов вела непрерывный бой. Смело и решительно действовал гвардии старший сержант Астафьев. Ворвавшись на железнодорожную станцию, он в упор расстрелял паровоз только что прибывшего вражеского эшелона с техникой и способствовал захвату двух железнодорожных эшелонов врага.

Всего за период с 15 января по 10 февраля 1945 года экипаж его самоходной артиллерийской установки огнем и гусеницами уничтожил 5 бронетранспортеров, 11 орудий, 80 автомашин, до 120 подвод с различными военными грузами, паровоз и до 500 гитлеровцев.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года за мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, гвардии старшему сержанту Астафьеву Ивану Михеевичу присвоено звание Героя Советского Союза.

Погиб в бою 5 марта 1945 года во время штурма немецкого города Волен. Похоронен в населенном пункте Волхов (Ольхово, юго-западнее города Новогард, Польша).

5 марта 1945 года до нашей Победы оставалось 65 дней…

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Главное фото: kzmap.ru