Новости
65 человек выздоровели от КВИ
22 Июня 2020 15:05
Поделиться:
город Шымкент - 17,
Атырауская область - 39,
Актюбинская область - 1,
Павлодарская область - 5,
Мангистауская область - 3.
Итого выздоровевших в Казахстане - 10962:
г. Нур-Султан – 2291
г. Алматы – 2177
г. Шымкент – 583
Акмолинская область – 171
Актюбинская область – 334
Алматинская область – 476
Атырауская область – 1134
Восточно-Казахстанская область – 155
Жамбылская область – 389
Западно-Казахстанская область – 800
Карагандинская область – 864
Костанайская область – 192
Кызылординская область – 489
Мангистауская область – 311
Павлодарская область – 235
Северо-Казахстанская область – 58
Туркестанская область – 303
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047