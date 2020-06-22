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65 человек выздоровели от КВИ

22 Июня 2020 15:05
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65 человек выздоровели от КВИ

город Шымкент - 17,

Атырауская область - 39,

Актюбинская область - 1,

Павлодарская область - 5,

Мангистауская область - 3.

Итого выздоровевших в Казахстане - 10962:

г. Нур-Султан – 2291

г. Алматы – 2177

г. Шымкент – 583

Акмолинская область – 171

Актюбинская область – 334

Алматинская область – 476

Атырауская область – 1134

Восточно-Казахстанская область – 155

Жамбылская область – 389

Западно-Казахстанская область – 800

Карагандинская область – 864

Костанайская область – 192

Кызылординская область – 489

Мангистауская область – 311

Павлодарская область – 235

Северо-Казахстанская область – 58

Туркестанская область – 303

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