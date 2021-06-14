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    14:20, 14 Июнь 2021 | GMT +6

    65,5 тыс. жителей Атырауской области привились первым компонентом от коронавируса

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области продолжается массовая вакцинация населения от Covid-19, первую дозу вакцин получили 65.5 тыс. человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба областного управления здравоохранения, 12 и 13 июня первый компонент вакцин «Спутник V», QazVac и Hayat-Vax получили 928 местных жителей. Всего в период с 1 февраля первым компонентом вакцин «Спутник V», QazVac и Hayat-Vax вакцинировано 65 582 человека. Второй компонент вакцин получили 23 369 человек.

    В регионе работают 31 стационарный и 10 передвижных пунктов вакцинации. Узнать о наличии вакцин в прививочных пунктах можно по номеру call-центра: 98-02-92.



    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация
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