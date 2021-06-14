65,5 тыс. жителей Атырауской области привились первым компонентом от коронавируса

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области продолжается массовая вакцинация населения от Covid-19, первую дозу вакцин получили 65.5 тыс. человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба областного управления здравоохранения, 12 и 13 июня первый компонент вакцин «Спутник V», QazVac и Hayat-Vax получили 928 местных жителей. Всего в период с 1 февраля первым компонентом вакцин «Спутник V», QazVac и Hayat-Vax вакцинировано 65 582 человека. Второй компонент вакцин получили 23 369 человек.

В регионе работают 31 стационарный и 10 передвижных пунктов вакцинации. Узнать о наличии вакцин в прививочных пунктах можно по номеру call-центра: 98-02-92.



