648 пожаров произошло в ВКО с начала отопительного сезона

УСТЬ-КАМЕНОРСК. КАЗИНФОРМ - С начала отопительного сезона в ВКО в жилом секторе произошло 648 случаев пожара, сообщил на онлайн пресс-конференции начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС ВКО Ринат Кондыбаев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областной инфоцентр.

По словам Р. Кондыбаева, в результате пожаров погибли 36 человек, количество погибших людей от угарного газа с начала отопительного сезона увеличилось на 22 процента и составило 11 человек. 75 человек травмированы от угарного газа, из них 30 дети. В 70 процентах случаях причиной отравления послужило несоблюдение требований пожарной безопасности, незаблаговременная чистка дымоходов, закрытие заслонок, нарушение целостности конструкции печи.

Также в последнее время все чаще происходят пожары и отравления угарным газом на территории дачных участков и садоводческих сообществ.

«Граждане переоборудуют дачные домики, для зимнего варианта проживания, без соблюдения норм, требований пожарной безопасности, что в последующем приводит к печальным событиям. Почти 5 процентов пожаров от общего количества зарегистрированных в жилом секторе с начала отопительного периода приходятся на дачи», – отметил Ринат Кондыбаев.

Для обеспечения пожарной безопасности сотрудниками гражданской защиты ежедневно осуществляется подворовой обход по жилому сектору в течение всего отопительного периода. На сегодняшний день охвачено около 402 тысяч домов, больше 558 тысяч жителей. Специалистами ЧС выявлено почти 167 тысяч жилых домов с нарушениями правил пожарной безопасности.

Особое внимание уделяется людям, относящимся к социально-уязвимым слоям населения. По Восточному Казахстану зарегистрировано 13 684 жилых домов, где проживают многодетные, малоимущие семьи, одинокие престарелые граждане, нуждающиеся в адресной социальной помощи. В данных домах с начала отопительного сезона пожарными было установлено больше 3 тысяч датчиков, большинство из них датчики угарного газа, 70 – природного газа, 10 – дымовых. Планируется установить еще 206 сигнализаторов.