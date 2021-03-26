647 тысяч жителей Нур-Султана планируют привить от коронавируса в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Почти 10 тысяч человек получили прививку от коронавируса в Нур-Султане. В текущем году планируется привить 647 тысяч жителей столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня вакцинировано 9988 человек, из них медицинских работников - 4650, педагогов - 1799. Случаев осложнения после вакцинации не зарегистрировано. В 36 организациях ПМСП в штатном режиме работают по два прививочных кабинета», - сообщил руководитель управления общественного здравоохранения города Тимур Муратов на брифинге в акимате.

Он сообщил, что в Нур-Султане в текущем году планируется привить 647 тысяч населения, это практически 60% населения.

«Это работа не одного месяца, вакцины будут поступать постепенно, мы ставим примерный план – около 100 тысяч человек будет вакцинироваться каждый месяц», - уточнил Т. Муратов.

Напомним, во второй половине апреля планируется массовая вакцинация жителей Нур-Султана.

В управлении общественного здравоохранения ранее сообщили , что эпидситуация в Нур-Султане схожа с прошлогодним летним периодом. Столица находится в «красной» зоне. С 14 марта отмечается прирост заболеваемости на 24%.