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    13:33, 26 Март 2021 | GMT +6

    647 тысяч жителей Нур-Султана планируют привить от коронавируса в этом году

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Почти 10 тысяч человек получили прививку от коронавируса в Нур-Султане. В текущем году планируется привить 647 тысяч жителей столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня вакцинировано 9988 человек, из них медицинских работников - 4650, педагогов - 1799. Случаев осложнения после вакцинации не зарегистрировано. В 36 организациях ПМСП в штатном режиме работают по два прививочных кабинета», - сообщил руководитель управления общественного здравоохранения города Тимур Муратов на брифинге в акимате.

    Он сообщил, что в Нур-Султане в текущем году планируется привить 647 тысяч населения, это практически 60% населения.

    «Это работа не одного месяца, вакцины будут поступать постепенно, мы ставим примерный план – около 100 тысяч человек будет вакцинироваться каждый месяц», - уточнил Т. Муратов.

    Напомним, во второй половине апреля планируется массовая вакцинация жителей Нур-Султана.

    В управлении общественного здравоохранения ранее сообщили , что эпидситуация в Нур-Султане схожа с прошлогодним летним периодом. Столица находится в «красной» зоне. С 14 марта отмечается прирост заболеваемости на 24%.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Астана Общество
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