РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:25, 12 Июль 2021 | GMT +6

    645 тысяч тенге снял с чужой банковской карты вор из Темиртау

    None
    None
    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – В Темиртау мужчина потерял свою банковскую карту. Спустя некоторое время с него сняли 645 тысяч тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Восточный отдел полиции УП города Темиртау поступило заявление от 58-летнего жителя города. Он сообщил, что потерял банковскую карту. По словам потерпевшего, спустя некоторе время с карты неизвестное лицо снял 645 тысяч тенге. Позже выяснилось, что карту мужчина оставил в терминале, с которого снял заработную плату. И кто-то, воспользовавшись забывчивостью заявителя, забрал карту и снял все деньги со счёта.

    «В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого – 31-летнего мужчину. Он дал признательные показания. Вещественное доказательство – банковская карта потерпевшего – изъято», - сообщили в ДП Карагандинской области.

    По словам злоумышленника, до момента своего задержания он успел потратить все похищенные денежные средства. По факту возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК «Кража«. Ведется расследование.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с преступностью Карагандинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Сегодня, 04:04
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    Сегодня, 03:00
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!