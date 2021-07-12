645 тысяч тенге снял с чужой банковской карты вор из Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – В Темиртау мужчина потерял свою банковскую карту. Спустя некоторое время с него сняли 645 тысяч тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Восточный отдел полиции УП города Темиртау поступило заявление от 58-летнего жителя города. Он сообщил, что потерял банковскую карту. По словам потерпевшего, спустя некоторе время с карты неизвестное лицо снял 645 тысяч тенге. Позже выяснилось, что карту мужчина оставил в терминале, с которого снял заработную плату. И кто-то, воспользовавшись забывчивостью заявителя, забрал карту и снял все деньги со счёта.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого – 31-летнего мужчину. Он дал признательные показания. Вещественное доказательство – банковская карта потерпевшего – изъято», - сообщили в ДП Карагандинской области.

По словам злоумышленника, до момента своего задержания он успел потратить все похищенные денежные средства. По факту возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК «Кража«. Ведется расследование.