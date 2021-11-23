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    09:30, 23 Ноябрь 2021 | GMT +6

    645 тысяч доз вакцины Pfizer поступило в Казахстан

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстан поступило 645 тысяч доз вакцины Pfizer. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Казахстан поступило 645 тысяч доз вакцины Comirnaty (Pfizer). На сегодняшний день вакцинировано 35 012 подлежащих, из них 26 354 подростков и 8 658 беременных и кормящих женщин. Поставки вакцины продолжаются еженедельно», - сказал во время заседания Правительства Алексей Цой.

    Как отметил министр, продолжается вакцинация населения против КВИ.

    «Первым компонентом привито почти 8,7 млн чел, охват подлежащего взрослого населения составил 76% или 46% от численности населения, вторым компонентом привито более 7,9 млн человек с охватом 70% подлежащего населения или 42,2% от численности населения», - проинформировал А. Цой.

    Ранее министр рассказал об эпидемиологической ситуации в Казахстане по коронавирусу.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алексей Цой Главная Минздрав РК
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