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    22:52, 04 Февраль 2021 | GMT +6

    643 тысячи ПЦР-тестов проведено в Атырауской области с начала пандемии

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области с начала пандемии коронавирусной инфекции проведено 643 тысячи ПЦР-тестов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В регионе работают 12 ПЦР-лабораторий, способных проводить около 7 тысяч тестов в день. С начала пандемии в области было проведено 643 тысячи ПЦР-тестов, что является самым высоким показателем на душу населения в стране. Среднесуточный показатель в январе составил 3856 тестов. Количество ПЦР-тестов, проведенных в регионе в январе 2021 года, увеличилось на 29% по сравнению с декабрем прошлого года», - сообщил руководитель отдела развития общественного здравоохранения и мониторинга государственных программ областного управления здравоохранения Ермек Шмалиев.

    Напомним, население Атырауской области составляет 655 957 человек. За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1280 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. В Атырауской области зарегистрировано 58 заболевших за сутки.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Атырау Коронавирус в РК Регионы Казахстана Минздрав РК
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