642 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК опубликовало актуальную информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 15.10.2021 г. Об этом передает МИА «Казинформ».

«На 15 октября лечение от КВИ продолжают получать 52 928 человек (46 151 КВИ+ и 6 777 КВИ-), из них в стационарах находятся 9 114 пациентов, на амбулаторном уровне – 43 814 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 642 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 185 пациентов, на аппарате ИВЛ – 125 пациентов», - говорится в сообщении Минздрава.