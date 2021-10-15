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    08:25, 15 Октябрь 2021 | GMT +6

    642 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК опубликовало актуальную информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 15.10.2021 г. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «На 15 октября лечение от КВИ продолжают получать 52 928 человек (46 151 КВИ+ и 6 777 КВИ-), из них в стационарах находятся 9 114 пациентов, на амбулаторном уровне – 43 814 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 642 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 185 пациентов, на аппарате ИВЛ – 125 пациентов», - говорится в сообщении Минздрава.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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