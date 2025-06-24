642 грамма волос извлекли из желудка 13-летней девочки в ЗКО

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Западно-Казахстанской области, по словам матери девочки, с 11 июня ребёнок жаловался на боли в области желудка.

После обращения к педиатру было проведено углублённое эндоскопическое обследование, в ходе которого врачи выявили наличие инородного тела в желудке. В связи с этим, девочка была направлена на госпитализацию в областную многопрофильную детскую больницу.

- Операция прошла успешно. Из желудка извлекли 642 грамма волос. В настоящее время состояние пациентки оценивается как стабильное. Все лечебно-диагностические мероприятия были проведены в рамках обязательного социального медицинского страхования, - сообщил оперировавший хирург Алиби Тулегенов.

Специалисты подчёркивают, что для предотвращения подобных случаев необходимо уделять особое внимание психологическому состоянию детей.