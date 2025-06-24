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    00:51, 24 Июнь 2025 | GMT +5

    642 грамма волос извлекли из желудка 13-летней девочки в ЗКО

    В областной многопрофильной детской больнице города Уральска 13-летней пациентке была успешно проведена сложная хирургическая операция, передает корреспондент агентства Kazinform.

    больница, врачи
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Западно-Казахстанской области, по словам матери девочки, с 11 июня ребёнок жаловался на боли в области желудка.

    После обращения к педиатру было проведено углублённое эндоскопическое обследование, в ходе которого врачи выявили наличие инородного тела в желудке. В связи с этим, девочка была направлена на госпитализацию в областную многопрофильную детскую больницу.

    - Операция прошла успешно. Из желудка извлекли 642 грамма волос. В настоящее время состояние пациентки оценивается как стабильное. Все лечебно-диагностические мероприятия были проведены в рамках обязательного социального медицинского страхования, - сообщил оперировавший хирург Алиби Тулегенов.

    Специалисты подчёркивают, что для предотвращения подобных случаев необходимо уделять особое внимание психологическому состоянию детей.

    Теги:
    Уральск Регионы Происшествия Западно-Казахстанская область
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
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