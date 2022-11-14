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641 иностранного наблюдателя аккредитовала ЦИК на выборы Президента РК

14 Ноября 2022, 19:07
641 иностранного наблюдателя аккредитовала ЦИК на выборы Президента РК
14 Ноября 2022, 19:07

641 иностранного наблюдателя аккредитовала ЦИК на выборы Президента РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В 18:00 часов по местному времени завершилась аккредитация наблюдателей международных организаций и иностранных государств на внеочередные выборы Президента РК. Так, аккредитован 641 иностранный наблюдатель, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в 18.00 мы завершили аккредитацию наблюдателей международных организаций и иностранных государств на внеочередные выборы Президента РК, назначенные на 20 ноября текущего года. Таким образом, в наблюдении за внеочередными выборами Президента РК будут участвовать 641 международный наблюдатель. В том числе, 532 наблюдателя от 10 международных организаций и 109 наблюдателей от 35 иностранных государств. Хотел бы еще раз подчеркнуть, что присутствие международных наблюдателей способствует открытости и гласности кампании, соблюдению международных обязательств государства. Это является подтверждением нашей приверженности международным обязательствам, а также продолжения тесного сотрудничества с международными организациями и иностранными государствами в электоральной сфере», - сказал на заседании председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров.

Председатель Центральной избирательной комиссии напомнил, что в соответствии с нормами Конституционного закона «О выборах», аккредитация наблюдателей иностранных государств и международных организаций заканчивается в 18:00 часов местного времени за пять дней до голосования. То есть, аккредитация наблюдателей от международных организаций и зарубежных государств завершилась сегодня в 18:00 часов.

Секретарь Центральной избирательной комиссии Мухтар Ерман отметил, что с момента открытия 22 сентября Института международного наблюдения за внеочередными выборами Президента Казахстана аккредитован 271 наблюдатель от шести международных организаций и 19 иностранных государств.

В период с 9 по 14 ноября ЦИК от МИД РК на аккредитацию представлены кандидатуры 355 наблюдателей от шести международных организаций и 23 иностранных государств. От шести международных организаций на аккредитацию вынесены 301 наблюдатель, в том числе от Миссии СНГ – пять наблюдателей, МПА СНГ – шесть наблюдателей, Миссии БДИПЧ ОБСЕ - 262 наблюдателя, от Миссии парламентской ассамблей тюркоязычных стран – 21 наблюдатель, СВМДА – три наблюдателя, Международной тюркской академии – три наблюдателя, Организации исламского сотрудничества – один наблюдатель. От 23 иностранных государств на аккредитацию представлены 54 кандидатуры.


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