640 избирательных участков открылись в СКО
20 Ноября 2022, 08:58
20 Ноября 2022, 08:58
640 избирательных участков открылись в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области начали работу более 600 избирательных участков, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации областной избирательной комиссии, в регионе в семь часов утра открылись 640 избирательных участков. Действуют 15 территориальных избирательных комиссий.
Отдать голос во внеочередных выборах Президента РК имеют право 386 672 североказахстанца.
В Петропавловске действуют 94 избирательных участка. В том числе 10 являются закрытыми. Избирательное право имеют 161 117 горожан. Из них 245 человек будут впервые принимать участие в голосовании.
Участки будут работать с 7:00 до 20:00 по местному времени.
Ранее сообщалось, что в день выборов общественный транспорт в Петропавловске будет бесплатным.
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