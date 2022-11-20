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640 избирательных участков открылись в СКО

20 Ноября 2022, 08:58
640 избирательных участков открылись в СКО
20 Ноября 2022, 08:58

640 избирательных участков открылись в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области начали работу более 600 избирательных участков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации областной избирательной комиссии, в регионе в семь часов утра открылись 640 избирательных участков. Действуют 15 территориальных избирательных комиссий.

Отдать голос во внеочередных выборах Президента РК имеют право 386 672 североказахстанца.

В Петропавловске действуют 94 избирательных участка. В том числе 10 являются закрытыми. Избирательное право имеют 161 117 горожан. Из них 245 человек будут впервые принимать участие в голосовании.

Участки будут работать с 7:00 до 20:00 по местному времени.

Ранее сообщалось, что в день выборов общественный транспорт в Петропавловске будет бесплатным.


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