+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -5 °С
USD 432.28 EUR 490.16
RUB 5.89 CNY 67.88
Скачать
Новости
Вся лента >>>

640 человек выздоровело от коронавируса за сутки в Казахстане

30 Декабря 2021 08:15
Поделиться:
640 человек выздоровело от коронавируса за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 640 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz..

Новости по теме
Восемь человек скончались от коронавируса за сутки в Казахстане
За сутки в Казахстане выявлено 440 заболевших коронавирусом Сколько человек привились вакциной Pfizer в Атырауской области 725 человек прошло через границу санэпидслужбы в Павлодарской области за сутки

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 90,

город Алматы - 44,

город Шымкент - 18,

Акмолинская область - 61,

Актюбинская область - 6,

Алматинская область - 28,

Атырауская область - 7,

Восточно-Казахстанская область - 39,

Жамбылская область - 14,

Западно-Казахстанская область - 10,

Карагандинская область - 100,

Костанайская область - 61,

Кызылординская область - 7,

Мангистауская область - 3,

Павлодарская область - 77,

Северо-Казахстанская область - 74,

Туркестанская область - 1.

Итого выздоровевших в Казахстане - 959635.



Подписывайтесь на наш канал:

#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
Восемь человек скончались от коронавируса за сутки в Казахстане
За сутки в Казахстане выявлено 440 заболевших коронавирусом
Сколько человек привились вакциной Pfizer в Атырауской области
725 человек прошло через границу санэпидслужбы в Павлодарской области за сутки
Популярное
1 Мажилисмен Бекболат Тлеухан ушел в отставку по собственному желанию
2 Аким СКО: жители региона стали больше покупать недвижимости
3 Опубликован видеообзор рабочего визита Президента Казахстана в Санкт-Петербург
4 Решение жилищных вопросов военнослужащих: Мажилис одобрил поправки
5 Какая погода ожидается в новогодние праздники в Казахстане
6 В Алматы спецкомиссия проверит все детские сады города
Читайте также
Определены победители путевок среди вакцинированных в Нур-Султане
Свыше 13 тысяч человек привились препаратом Pfizer в Нур-Султане
Мажилисмен Бекболат Тлеухан ушел в отставку по собственному желанию
Аким СКО: жители региона стали больше покупать недвижимости
Опубликован видеообзор рабочего визита Президента Казахстана в Санкт-Петербург
Решение жилищных вопросов военнослужащих: Мажилис одобрил поправки
Какая погода ожидается в новогодние праздники в Казахстане
В Алматы спецкомиссия проверит все детские сады города
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Умбет Шолпан
Умбет Шолпан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив